Großbrand in der Altmark: Feuer zerstört Wohnhaus

Beetzendorf - In der Nacht auf Donnerstag ist in Beetzendorf ( Altmarkkreis Salzwedel ) ein Wohnhaus komplett niedergebrannt.

Das Feuer war mitten in der Nacht ausgebrochen und noch aus der Entfernung zu sehen. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Rohrberg

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der entstandene Schaden auf etwa 300.000 Euro belaufen, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit. Das Haus sei demnach vollständig abgebrannt, hieß es.

Während des Ausbruchs der Flammen gegen 0.35 Uhr sollen sich der Eigentümer oder weitere Menschen nicht im Haus befunden haben. Dadurch wurde niemand verletzt.

Mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten sofort aus und löschten den Brand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar.