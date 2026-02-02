Riesen-Schaden! Doppelhaushälfte brennt lichterloh

Gommern - Eine dicke Rauchwolke erstreckte sich am Sonntagabend über dem Jerichower Land: In Gommern brannte eine Doppelhaushälfte lichterloh. Der Schaden ist enorm.

In Dannigkow brannte am Abend eine Doppelhaushälfte. © Polizeirevier Jerichower Land

Gegen 17.30 Uhr bemerkte der 43 Jahre alte Bewohner das Feuer in seinem Haus, verständigte den Notruf und brachte sowohl sich als auch seine Katzen rechtzeitig in Sicherheit.

Die Kameraden der Feuerwehr eilten in die Zerbster Chaussee nach Dannigkow (Sachsen-Anhalt) und gingen augenblicklich gegen den Brand vor, konnten die Haushälfte aber nicht retten. Sie brannte vollständig ab und der Bewohner musste anderweitig untergebracht werden.

Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte verhindern, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird aber auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.