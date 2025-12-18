Dachstuhl in Mannheim brennt lichterloh: 29 Menschen evakuiert

Mannheim - Dutzende Menschen werden in der Nacht auf Donnerstag in Mannheim aus dem Schlaf gerissen und müssen ihr brennendes Haus verlassen. Einsatzkräfte haben einen Menschen gerettet.

Der Dachstuhl geriet gegen 3.30 Uhr in Vollbrand. © René Priebe / PR-Video

Er sei leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Weitere Bewohner, die in der Nacht von dem Brand überrascht wurden, mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.

Insgesamt seien 29 Menschen betroffen gewesen. Sieben von ihnen seien zunächst in einem Hotel untergekommen.

Auf Bildern des Einsatzortes in der Stolberger Straße ist zu sehen, wie einige Menschen in einem Bus am Rand des Einsatzes ausharren. Teile des Daches seien laut Feuerwehr nach innen eingestürzt.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge blockieren zudem Teile der Straßenbahnstrecke. Laut dem Verkehrsunternehmen rnv kann die Linie 3 nur noch bis Lutzenberg fahren. Danach müssen Fahrgäste auf einen Ersatzverkehr mit Bussen in Richtung Sandhofen umsteigen.