Großbrand in Sachsen: Wohnhaus steht in Flammen

Leisnig - Großbrand in Leisnig ( Sachsen ) in der Nacht zu Freitag!

Mehrere Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Als die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr am Brandort an der Polkenberger Dorfstraße eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach eines Wohnhauses.

Mehrere Feuerwehrleute aus Leisnig, Ortsfeuerwehren sowie auch Kräfte aus Hartha und Mockritz gingen gegen das Feuer vor.

"Um ausreichend Wasser bereitzustellen, kamen zusätzlich mehrere Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz", so Kreisbrandmeister Tommy Kühn.

Bisher ist nichts über Verletzte bekannt. Laut Kühn war der Besitzer zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause.

Zur Einschätzung der Gebäudesicherheit wurde ein Fachberater des Technischen Hilfswerks hinzugezogen.