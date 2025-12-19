 2.584

Großbrand in Sachsen: Wohnhaus steht in Flammen

In der Nacht zu Freitag stand in Leisnig ein Wohnhaus in Flammen.

Von Claudia Ziems

Leisnig - Großbrand in Leisnig (Sachsen) in der Nacht zu Freitag!

Mehrere Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.
Als die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr am Brandort an der Polkenberger Dorfstraße eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach eines Wohnhauses.

Mehrere Feuerwehrleute aus Leisnig, Ortsfeuerwehren sowie auch Kräfte aus Hartha und Mockritz gingen gegen das Feuer vor.

"Um ausreichend Wasser bereitzustellen, kamen zusätzlich mehrere Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz", so Kreisbrandmeister Tommy Kühn.

Bisher ist nichts über Verletzte bekannt. Laut Kühn war der Besitzer zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause.

Zur Einschätzung der Gebäudesicherheit wurde ein Fachberater des Technischen Hilfswerks hinzugezogen.

Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dach des Hauses in der Polkenberger Dorfstraße.
Während der Löscharbeiten musste die S36 ab der Muldebrücke voll gesperrt werden.

Zur Brandursache laufen nun die Ermittlungen.

