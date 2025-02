17.02.2025 08:01 Großbrand in Lagerhalle in Nauen: Feuerwehr löscht bei minus zehn Grad

In Nauen im Landkreis Havelland ist in der Nacht auf Montag in einem großen Werkstatthof ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löscht bei Minusgraden.

Von Christoph Carsten

Nauen - Großeinsatz der Feuerwehr im Landkreis Havelland: In Nauen ist in der Nacht in einem großen Werkstatthof ein Feuer ausgebrochen. Der Hof in Nauen, auf dem in der Nacht das Feuer ausbrach, umfasst eine Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern. © Cevin Dettlaff/dpa Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Anfrage bestätigte, ist der Brand inzwischen gelöscht. Die Löscharbeiten an den letzten verbleibenden Glutnestern seien am Morgen abgeschlossen worden. Den Angaben nach war das Feuer in der Nacht im Dachstuhl des Hofes ausgebrochen und hatte sich von dort schnell ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte unter schwierigen Bedingungen. Zum einen lag das an der Größe des betroffenen Areals: Der Hof soll eine Gesamtfläche von mehr als 2000 Quadratmetern umfassen. Feuerwehreinsätze Er fing während der Fahrt Feuer: VW brennt auf Bundesstraße lichterloh Hinzu kamen zum anderen eisige Außentemperaturen von minus zehn Grad. Da auch die große Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle abbrannte, waren Anwohner angehalten, zum Schutz vor giftigen Rauchgasen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Cevin Dettlaff/dpa