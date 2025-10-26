Großbrand nach Razzia in Lagerhalle: Mehrere Motorräder beschädigt

Schleusingen - Feueralarm in Thüringen! Im August wurde eine Lagerhalle in Schleusingen im Rahmen einer Razzia im Rockermilieu durchsucht . Nur wenige Wochen später stand sie in Flammen.

Eine große Rauchwolke stieg aus der Lagerhalle. © NEWS5 / Steffen Ittig

Am Sonntagnachmittag mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Haardtstraße ausrücken. Beim Eintreffen stieg bereits dichter Rauch aus der Lagerhalle.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich im Inneren ein Feuer im Bereich eines Ofens ausgebreitet und griff auf das Gebäude sowie die Fassade über.

Die Einsatzkräfte mussten unter Atemschutz in das stark verrauchte Objekt vordringen, um den Brandherd zu lokalisieren.

Dabei gestalteten sich die Löscharbeiten jedoch als schwierig, da sich in der Halle eine große Menge Unrat befand und die Metallfassade das Erreichen des Feuers ebenfalls erschwerte.

Zur Unterstützung wurden alle Ortsteilfeuerwehren nachalarmiert. Insgesamt waren rund 60 Kräfte vor Ort im Einsatz.