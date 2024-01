26.01.2024 09:24 Großbrand in Mehrfamilienhaus: Elf Verletzte, zwei Personen vom Dach gerettet

Am frühen Freitagmorgen ist ein Mehrfamilienhaus in Eisenach in Brand geraten.

Von Christian Rüdiger

Eisenach - Am frühen Freitagmorgen ist ein Mehrfamilienhaus in Eisenach in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde am frühen Freitagmorgen in die Eisenacher Straße "Rennbahn" gerufen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Das Feuer sei laut Polizeiangaben gegen 3.30 Uhr in einer Wohnung im oberen Stock ausgebrochen. Zwei Menschen waren vor den Flammen auf das Dach des Hauses geflüchtet. Dort wurden sie von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet. Das betroffene Gebäude in der Straße "Rennbahn" brannte vollständig aus. Weiterhin griffen die Flammen auf zwei angrenzende Häuser über. Diese brannten zum Teil nieder und sind nun unbewohnbar, wie die Beamten mitteilten. Insgesamt sollen elf Menschen verletzt worden sein, zwei von ihnen schwer. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Eine Person wurde mit schweren Brandverletzungen ins Helios Klinikum nach Erfurt gebracht. Alle weiteren Bewohner wurden vorübergehend in eine Sporthalle gebracht. Feuerwehreinsätze Riesen-Schaden bei Lagerhallen-Brand: War es Brandstiftung? Wegen der Löscharbeiten musste die Straße "Rennbahn" zwischen der Mühlhäuser Straße und der Kasseler Straße voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa