Großbrand in Metallbetrieb: Warnung an Bevölkerung

Bielefeld - Feueralarm in Bielefeld: Wegen eines Großbrandes in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Kafkastraße ist die Bevölkerung gewarnt worden.

Die Flammen schlugen meterhoch aus der Lagerhalle. © Christian Müller/dpa

Es gab starken Rauch. Bewohner des Stadtteils Altenhagen, in dem der Betrieb liegt, und dem Kreis Herford wurden laut eines Sprechers der Feuerwehr Bielefeld aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen und sich im Haus aufzuhalten.

Wie gefährlich die Rauchgase sind, war zunächst nicht bekannt.

Drei Mitarbeiter des Betriebes wurden laut Feuerwehr von Rettungskräften psychologisch betreut.

Die Feuerwehr ist kurz vor 16 Uhr mit einem Großaufgebot zu dem Betrieb ausgerückt.