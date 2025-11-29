Großbrand in Metallbetrieb: Warnung an Bevölkerung
Von Ulf Zimmermann
Bielefeld - Feueralarm in Bielefeld: Wegen eines Großbrandes in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Kafkastraße ist die Bevölkerung gewarnt worden.
Es gab starken Rauch. Bewohner des Stadtteils Altenhagen, in dem der Betrieb liegt, und dem Kreis Herford wurden laut eines Sprechers der Feuerwehr Bielefeld aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen und sich im Haus aufzuhalten.
Wie gefährlich die Rauchgase sind, war zunächst nicht bekannt.
Drei Mitarbeiter des Betriebes wurden laut Feuerwehr von Rettungskräften psychologisch betreut.
Die Feuerwehr ist kurz vor 16 Uhr mit einem Großaufgebot zu dem Betrieb ausgerückt.
Rauchsäule kilometerweit zu sehen
Mehrere Löscheinheiten bekämpfen den Angaben zufolge seither die Flammen in einem rund 400 Quadratmeter großen Teil einer Lagerhalle. Einsatzkräfte versuchten mit einer sogenannten Riegelstellung ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen zu verhindern.
Die Rauchsäule über dem Brandort war kilometerweit zu sehen, die Flammen schlugen zum Teil meterhoch aus dem betroffenen Lagerhallenbereich.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Müller/dpa