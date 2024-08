09.08.2024 12:38 Großbrand in Peine: Millionenschaden und mehrere verletzte Einsatzkräfte!

In Peine ist am Donnerstag eine Lagerhalle in Vollbrand geraten. Mehrere Kameraden der Feuerwehr wurden verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Peine - In der Heinrich-Hertz-Straße in Peine (Niedersachsen) ist es am Donnerstagabend zum Großbrand einer Lagerhalle gekommen. Es entstand ein Millionenschaden! Die Lagerhalle brannte in wenigen Minuten lichterloh. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bortfeld Nach Angaben der Polizei soll das Feuer von einem brennenden Auto ausgegangen sein. Die Flammen, die aus dem Fahrzeug drangen, griffen demnach auf die nebenstehende Lagerhalle für Paletten über. Binnen kürzester Zeit stand die Halle in Vollbrand. Hierbei machte sich das Flammeninferno auch über neun weitere Fahrzeuge einer angrenzenden Autovermietung her.

Durch den Einsatz der verständigten Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine dortige Tankstelle verhindert werden. Während des Einsatzes wurden drei Kameraden der Feuerwehr verletzt. Feuerwehreinsätze Großbrand in der Innenstadt: Gebäude von 1670 zerstört, eine Person schwer verletzt Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Schaden auf mindestens eine Million Euro belaufen. Derzeit können keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Zeugen, die jedoch Hinweise zum Vorfall haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der 05171/9990 zu melden.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bortfeld