Großbrand in Reichenbach: Feuerwehr noch immer im Einsatz

Reichenbach (Oberlausitz) - Das Großfeuer, was am Donnerstagnachmittag auf einer Mülldeponie in Reichenbach ausgebrochen war, ist unter Kontrolle. Dennoch ist die Feuerwehr noch immer im Einsatz.

Der Brand brach in einem Gewerbegebiet in der Oberlausitz aus. © xcitepress/Philipp Grohmann

Auch am Freitagmorgen dauerten die Löscharbeiten im Gewerbegebiet noch an. Die Flammen selbst sind aber unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit.

Die Bevölkerungswarnung wegen starker Rauchentwicklung konnte aufgehoben werden.

Warum der Brand ausbrach, konnte bisher noch nicht herausgefunden werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 16 Uhr waren am Donnerstag alle zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte zur Mülldeponie ausgerückt.

Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.