Großbrand in Reichenbach: Feuerwehr noch immer im Einsatz
Reichenbach (Oberlausitz) - Das Großfeuer, was am Donnerstagnachmittag auf einer Mülldeponie in Reichenbach ausgebrochen war, ist unter Kontrolle. Dennoch ist die Feuerwehr noch immer im Einsatz.
Auch am Freitagmorgen dauerten die Löscharbeiten im Gewerbegebiet noch an. Die Flammen selbst sind aber unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit.
Die Bevölkerungswarnung wegen starker Rauchentwicklung konnte aufgehoben werden.
Warum der Brand ausbrach, konnte bisher noch nicht herausgefunden werden. Verletzt wurde niemand.
Gegen 16 Uhr waren am Donnerstag alle zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte zur Mülldeponie ausgerückt.
Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.
Warn-App NINA schlug Alarm
Über die Warn-App NINA wurde eine Gefahreninformation auch für umliegende Gemeinden herausgegeben.
Die angrenzende S111 musste vorübergehend voll gesperrt werden. Zusätzlich sei der Bahnverkehr an betreffender Stelle verlangsamt worden.
Originalartikel vom 23. April, 19.15 Uhr, zuletzt aktualisiert am 24. April, um 9.33 Uhr.
Titelfoto: xcitepress/Philipp Grohmann