07.12.2024 07:44 10.837 Großbrand in Sachsen: Lagerhalle in Flammen

Am frühen Samstagmorgen kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Erzstraße in Halsbrücke zu einem Großbrand.

Von Claudia Ziems

Halsbrücke - Großbrand in Halsbrücke (Landkreis Mittelsachsen) am frühen Samstagmorgen! In einer Halle war aus noch unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen. © Marcel Schlenkrich Gegen 3.30 Uhr kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Erzstraße aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer. Dort soll eine Lagerhalle in Flammen stehen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ob es Verletzte gab, ist noch unklar. Feuerwehreinsätze Nachbarin wählt Notruf wegen Brand: Bewohner per Drehleiter gerettet Die Warn-App NINA warnt seit den frühen Morgenstunden vor starker Rauchentwicklung in dem betroffenen Gebiet. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen und Lüftungsanlagen abschalten. In einem metallverarbeitenden Betrieb in Halsbrücke kam es am Samstag zu einem Großbrand. © Marcel Schlenkrich Aufgrund des Feuerwehreinsatzes ist die S196 in Halsbrücke von der Straße der Jugend bis zur Hauptstraße zwischen Ortseingang und Tuttendorfer Weg in beide Richtungen gesperrt, es kommt zu Sichtbehinderungen.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich