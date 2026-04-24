Großbrand in Sägewerk: Lagerhallen werden zerstört

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einem Sägewerk in Ferna im Landkreis Eichsfeld ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Ferna - In einem Sägewerk in Ferna im Landkreis Eichsfeld ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Die Hallen brannten lichterloh.
Die Hallen brannten lichterloh.  © Feuerwehr / Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben wurden zwei Lagerhallen vollständig zerstört. Den Angaben nach entstand ein Schaden von mindestens einer Million Euro.

Die Rettungsleitstelle war gegen 0.25 Uhr über den Brand auf dem Gelände des Sägewerkes und Holzfachhandels informiert worden. Als die Feuerwehren in der Folge vor Ort eingetroffen waren, standen die Holzlagerhallen in Vollbrand.

Die Feuerwehren konnten die Flammen löschen. Allerdings waren die Hallen dem Feuer zum Opfer gefallen.

Das Feuer richtete einen enormen Schaden an.
Das Feuer richtete einen enormen Schaden an.  © Feuerwehr / Silvio Dietzel
Die Feuerwehren konnten den Brand löschen.
Die Feuerwehren konnten den Brand löschen.  © Feuerwehr / Silvio Dietzel

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Feuerwehr / Silvio Dietzel

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: