Großbrand in Sägewerk: Lagerhallen werden zerstört

Ferna - In einem Sägewerk in Ferna im Landkreis Eichsfeld ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Die Hallen brannten lichterloh. © Feuerwehr / Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben wurden zwei Lagerhallen vollständig zerstört. Den Angaben nach entstand ein Schaden von mindestens einer Million Euro.

Die Rettungsleitstelle war gegen 0.25 Uhr über den Brand auf dem Gelände des Sägewerkes und Holzfachhandels informiert worden. Als die Feuerwehren in der Folge vor Ort eingetroffen waren, standen die Holzlagerhallen in Vollbrand.

Die Feuerwehren konnten die Flammen löschen. Allerdings waren die Hallen dem Feuer zum Opfer gefallen.