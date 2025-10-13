Große Hunde-Rettung bei Feuerwehreinsatz in Freital

Freital - Im Zuge eines Feuerwehreinsatzes in Freital konnten insgesamt 18 Hunde gerettet werden.

Am Sonntagabend waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Grundstücksbrand in Freital gefordert. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, gerieten Unrat sowie Holzmöbel auf einem Grundstück an der Hainsberger Straße in Brand, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Montagmorgen erklärte.

Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses brachten daraufhin ihre gesamte Hunde-Mannschaft nach draußen in Sicherheit.

Am Gebäude selbst entstand im Zuge des Feuers nur ein geringer Sachschaden.