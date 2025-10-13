2.336
Große Hunde-Rettung bei Feuerwehreinsatz in Freital
Freital - Im Zuge eines Feuerwehreinsatzes in Freital konnten insgesamt 18 Hunde gerettet werden.
Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, gerieten Unrat sowie Holzmöbel auf einem Grundstück an der Hainsberger Straße in Brand, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Montagmorgen erklärte.
Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses brachten daraufhin ihre gesamte Hunde-Mannschaft nach draußen in Sicherheit.
Am Gebäude selbst entstand im Zuge des Feuers nur ein geringer Sachschaden.
Verletzt wurde infolge des Feuers glücklicherweise niemand. Die Brandursache war derweil unklar und muss noch ermittelt werden.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa