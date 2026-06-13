Großeinsatz an Klinikum: Deckenlampe ruft 130 Einsatzkräfte auf den Plan
Von Franziska Groll
Bayreuth - Eine defekte Deckenlampe hat einen Großeinsatz im Bayreuther Klinikum ausgelöst.
Laut einem Sprecher der Polizei soll es am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr verschmort gerochen haben.
Rund 130 Einsatzkräfte seien daraufhin in die Preuschwitzer Straße ausgerückt, teilte die Feuerwehr mit. Atemschutztruppen suchten demnach in dem betroffenen Bereich mit Wärmebildkameras und Gasmessgeräten nach der Ursache für den Geruch.
Da weder Feuer noch Rauch gefunden wurden, sei auf eine Evakuierung verzichtet worden.
Eine defekte Deckenlampe habe schließlich als Ursache für den Schmorgeruch identifiziert werden können. Laut Feuerwehr wurde die Lampe abmontiert und der betroffene Bereich belüftet.
Für Patienten und Klinikpersonal habe demnach keine Gefahr bestanden, der Betrieb könne ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.
Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke