Großeinsatz an Klinikum: Deckenlampe ruft 130 Einsatzkräfte auf den Plan

Bayreuth - Eine defekte Deckenlampe hat einen Großeinsatz im Bayreuther Klinikum ausgelöst.

Die Feuerwehr rückte mit 130 Kräften zum Klinikum aus. © NEWS5 / Stephan Fricke

Laut einem Sprecher der Polizei soll es am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr verschmort gerochen haben.

Rund 130 Einsatzkräfte seien daraufhin in die Preuschwitzer Straße ausgerückt, teilte die Feuerwehr mit. Atemschutztruppen suchten demnach in dem betroffenen Bereich mit Wärmebildkameras und Gasmessgeräten nach der Ursache für den Geruch.

Da weder Feuer noch Rauch gefunden wurden, sei auf eine Evakuierung verzichtet worden.

Eine defekte Deckenlampe habe schließlich als Ursache für den Schmorgeruch identifiziert werden können. Laut Feuerwehr wurde die Lampe abmontiert und der betroffene Bereich belüftet.