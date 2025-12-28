Großeinsatz der Feuerwehr! Einsatzkräfte finden leblose Person während Löscharbeiten

Hennstedt - Großeinsatz im Kreis Dithmarschen ( Schleswig-Holstein )! Am Sonntagmorgen ist in Hennstedt ein verheerendes Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, bei dem eine Person ums Leben kam.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hennstedt (Kreis Dithmarschen) ist eine Person ums Leben gekommen. © Florian Sprenger

Am Morgen zog dichter, schwarzer Rauch durch die Straße Busch. Wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war dort gegen 8.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten aus, bei ihrem Eintreffen stand bereits der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde über die Warn-App NINA eine Warnmeldung herausgegeben, Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.

Während der Nachlöscharbeiten kam es zu einem Schock. Die Helfer fanden in dem Gebäude eine leblose Person. Es konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Polizei äußerte sich bislang noch nicht zur Identität.

Aufgrund der Größe des Hauses und der massiven Rauchentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Rund 90 Kräfte waren im Einsatz und sind derzeit noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.