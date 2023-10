02.10.2023 08:25 Mehrfamilienhaus steht lichterloh in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr

In Flechtingen kam es am späten Sonntagabend zu einem Wohnhausbrand. Die Feuer kämpfte bis in den Montag gegen die Flammen. Das Haus ist dennoch unbewohnbar.

Von Robert Lilge

Flechtingen - Mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Hausbrand in Flechtingen (Landkreis Börde) ausrücken. Die Feuerwehr rückte mit 80 Kameraden an, um die Flammen zu löschen. © Matthias Strauß Im historischen Kern des Luftkurortes stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Rund 80 Einsatzkräfte rückten an, um den Brand zu löschen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ging der Brand von einer Mülltonne aus. "Wir hatten gegen 22.40 Uhr wegen eines Mülltonnenbrandes am Haus Alarmierung. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen", sagte der Flechtinger Gemeindewehrleiter Maik Wellmann. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Bahnstrecke gesperrt Die Feuerwehrkameraden konnten verhindern, dass die Flammen auf nahe stehende Gebäude übergreifen. Das betroffene Haus ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig von allein retten. Das Haus ist nach dem Brand und den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. © Matthias Strauß Die Polizei hat noch in der Nacht mit Ermittlungen zur genauen Brandursache begonnen.

Titelfoto: Matthias Strauß