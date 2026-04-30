Großeinsatz im Erzgebirge: Buttersäure-Attacke auf Parteibüro?

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Am Donnerstagvormittag haben Unbekannte ein Parteibüro der Freien Sachsen mit einer stinkende Flüssigkeit angegriffen. Auch ein Gefahrgutzug war vor Ort.

Von Melanie Daniel

Aue-Bad Schlema - Ein Angriff mit einer unbekannten Flüssigkeit auf ein Parteibüro hat in Aue (Erzgebirgskreis) für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Die stinkende Flüssigkeit hatte sich im Eingangsbereich und auf den Stufen vor dem Haus verteilt.
Die stinkende Flüssigkeit hatte sich im Eingangsbereich und auf den Stufen vor dem Haus verteilt.  © Niko Mutschmann

Die Attacke passierte gegen 11 Uhr am Wettiner Platz. Nach ersten Informationen von vor Ort hatten die Täter erst eine Fensterscheibe an einer Eingangstür an einem Mehrfamilienhaus beschädigt und dann durch die entstandene Öffnung eine noch nicht identifizierte, stinkende Flüssigkeit geschüttet.

Spuren davon fanden sich auch auf Stufen im Außenbereich und auf der Straße.

Oberhalb der Räume, die von der Partei "Freie Sachsen" genutzt werden, sind Wohnungen. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.

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Bei der Flüssigkeit könnte es sich um Buttersäure handeln. Die Untersuchungen dazu laufen aber noch.

Polizei, Feuerwehr und Gefahrgutzug waren am Wettiner Platz vor Ort.
Polizei, Feuerwehr und Gefahrgutzug waren am Wettiner Platz vor Ort.  © Niko Mutschmann

Die Feuerwehr hat die betroffenen Flächen mit Wasser gereinigt. Dadurch soll die Geruchsbelästigung reduziert werden. Während des Einsatzes musste der Wettiner Platz gesperrt werden.

Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Gefahrgutzug im Einsatz.

Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)

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