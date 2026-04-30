Großeinsatz im Erzgebirge: Buttersäure-Attacke auf Parteibüro?

Aue-Bad Schlema - Ein Angriff mit einer unbekannten Flüssigkeit auf ein Parteibüro hat in Aue ( Erzgebirgskreis ) für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Die stinkende Flüssigkeit hatte sich im Eingangsbereich und auf den Stufen vor dem Haus verteilt. © Niko Mutschmann

Die Attacke passierte gegen 11 Uhr am Wettiner Platz. Nach ersten Informationen von vor Ort hatten die Täter erst eine Fensterscheibe an einer Eingangstür an einem Mehrfamilienhaus beschädigt und dann durch die entstandene Öffnung eine noch nicht identifizierte, stinkende Flüssigkeit geschüttet.

Spuren davon fanden sich auch auf Stufen im Außenbereich und auf der Straße.

Oberhalb der Räume, die von der Partei "Freie Sachsen" genutzt werden, sind Wohnungen. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.

Bei der Flüssigkeit könnte es sich um Buttersäure handeln. Die Untersuchungen dazu laufen aber noch.