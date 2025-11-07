 1.048

Großeinsatz im Erzgebirge: Scheune und Geräteschuppen in Brand

Scheunenbrand im Erzgebirge! Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Ein Übergreifen auf ein Wohnhaus konnte bisher verhindert werden.

Von Sarah Fuchs

Grünstädtel - Feueralarm im Erzgebirge!

Der Schuppen brennt lichterloh.
Der Schuppen brennt lichterloh.  © Niko Mutschmann

Ersten TAG24-Informationen zufolge kam es am Freitagmorgen zu einem Großbrand im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist in der Straße Kirchsteig eine Scheune in Brand geraten. Mittlerweile brennt offenbar auch ein Geräteschuppen.

Die dunklen Rauchwolken sind kilometerweit zu sehen.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte nach aktuellem Kenntnisstand bisher verhindert werden.

Auch die NINA-Warn-App schlug Alarm und warnt aufgrund von Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung. Eine Gefahr bestehe für die Anwohner jedoch nicht.

Neben den Feuerwehren aus Schwarzenberg wurden auch die Wehren aus Raschau, Markersbach, Lauter und Aue zum Brand gerufen.

Titelfoto: Niko Mutschmann

