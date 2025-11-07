Großeinsatz im Erzgebirge: Scheune und Geräteschuppen in Brand

Grünstädtel - Feueralarm im Erzgebirge !

Der Schuppen brennt lichterloh. © Niko Mutschmann

Ersten TAG24-Informationen zufolge kam es am Freitagmorgen zu einem Großbrand im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist in der Straße Kirchsteig eine Scheune in Brand geraten. Mittlerweile brennt offenbar auch ein Geräteschuppen.

Die dunklen Rauchwolken sind kilometerweit zu sehen.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte nach aktuellem Kenntnisstand bisher verhindert werden.

Auch die NINA-Warn-App schlug Alarm und warnt aufgrund von Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung. Eine Gefahr bestehe für die Anwohner jedoch nicht.