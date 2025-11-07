Millionenschaden nach Großbrand in Maintal: Jetzt ermittelt die Kripo

Maintal - Lagerhalle vollständig zerstört! Ein Großbrand hat am Donnerstagabend im Maintaler Stadtteil Bischofsheim ( Südosthessen ) für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Im südosthessischen Maintal-Bischofsheim kam es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr aufgrund eines Feuers in einer Lagerhalle. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, bemerkten Anwohner gegen 19 Uhr in der Straße "In der Kirschschal" eine dichte Rauchsäule über dem Gewerbegebiet.

Kurz darauf stand die gesamte Lagerhalle eines dort ansässigen Garten- und Landschaftsbaubetriebs lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte gerade noch verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff.

Bis etwa 1 Uhr in der Nacht dauerten die Löscharbeiten an. Ein Feuerwehrmann verletzte sich dabei leicht an der Hand.

Die Halle selbst brannte bis auf die Grundmauern nieder und ist mittlerweile einsturzgefährdet. Bei Tageslicht soll die Statik der Überreste überprüft werden.