Millionenschaden nach Großbrand in Maintal: Jetzt ermittelt die Kripo
Maintal - Lagerhalle vollständig zerstört! Ein Großbrand hat am Donnerstagabend im Maintaler Stadtteil Bischofsheim (Südosthessen) für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt.
Wie die Polizei berichtet, bemerkten Anwohner gegen 19 Uhr in der Straße "In der Kirschschal" eine dichte Rauchsäule über dem Gewerbegebiet.
Kurz darauf stand die gesamte Lagerhalle eines dort ansässigen Garten- und Landschaftsbaubetriebs lichterloh in Flammen.
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte gerade noch verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff.
Bis etwa 1 Uhr in der Nacht dauerten die Löscharbeiten an. Ein Feuerwehrmann verletzte sich dabei leicht an der Hand.
Die Halle selbst brannte bis auf die Grundmauern nieder und ist mittlerweile einsturzgefährdet. Bei Tageslicht soll die Statik der Überreste überprüft werden.
Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen
Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund eine Million Euro beziffert. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06181100123.
Titelfoto: 5VISION.NEWS