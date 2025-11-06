Haus in Sachsen brennt komplett nieder: Ehepaar verliert alles

Mittwochabend hat bei Lunzenau in Sachsen ein Haus mit Nebengebäude lichterloh gebrannt. Zwei Menschen überlebten - aber verloren ihr Zuhause.

Von Lena Plischke

Lunzenau - Es ist nur noch eine schwarze, dampfende Wand. Asche, verkohlte Balken, schwelende Trümmer. Mittwochabend hat in Klein Schlaisdorf bei Lunzenau in Sachsen ein Haus mit Nebengebäude lichterloh gebrannt. Zwei Menschen überlebten - aber verloren ihr Zuhause und fast alles, was sie hatten.

Am Mittwochabend brannte ein Haus in Lunzenau komplett aus. © Jan Härtel Gegen 19.30 Uhr schlugen plötzlich Flammen aus dem Nebengelass an der Feldstraße, griffen rasend schnell auf das Wohnhaus über. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Grundstück bereits vollständig in Flammen. "Wir haben das Haus komplett in Vollbrand vorgefunden und sofort den Erstangriff eingeleitet", berichtet Einsatzleiter Uwe Liebing. 70 Kameraden waren im Einsatz. Doch es wurde ein Kampf unter härtesten Bedingungen: "Hier gibt es weder einen vernünftige Hydrantenversorgung noch einen Teich. Wir mussten mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr Wasser holen." Später zogen die Einsatzkräfte eine 1,5 Kilometer lange Schlauchleitung zu einem entfernten Teich. Feuerwehreinsätze Brände in Wohnhaus und Betrieb: Mehrere Verletzte und zerstörte Autos Im Inneren explodierten derweilen zwei Gasflaschen, auch Feuerwerkskörper zündeten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sämtliches Hab und Gut und mehrere Tiere fielen dem Feuer zum Opfer. © Jan Härtel

Ehepaar schläft aktuell in einer Not-Ferienwohnung