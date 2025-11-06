 9.976

Sachsen: Wohnhaus und Scheune in Flammen aufgegangen

Bei Lunzenau war die Feuerwehr am Mittwochabend aufgrund eines Hausbrandes im Einsatz.

Von Claudia Ziems

Lunzenau - Feuerwehrgroßeinsatz bei Lunzenau in Sachsen am Mittwochabend!

Dichter Qualm drang aus dem Dachstuhl des Hauses.  © Jan Haertel/ChemPic

Gegen 19.30 Uhr standen in der Ortschaft Klein Schlaisdorf ein Einfamilienhaus und ein Nebengebäude an der Feldstraße in Flammen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ist das Feuer aus bisher noch ungeklärter Ursache im Anbau eines Hauses ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend auch auf das Haupthaus über.

Die Bewohner (53/w, 53/m) konnten das Einfamilienhaus rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt. Im Laufe des Donnerstags wird ein Brandursachenermittler vor Ort zum Einsatz kommen.

Ein Haus und weitere Nebengebäude standen am Abend in Flammen.  © EHL Media/Dietmar Thomas
Die Einsatzkräfte kämpften gegen das Flammenmeer an.  © Jan Haertel/ChemPic

Wohnhaus aktuell nicht mehr bewohnbar

Das Einfamilienhaus ist aktuell nicht bewohnbar.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Das Nebengebäude wurde komplett zerstört und das Wohnhaus stark beschädigt. Das Einfamilienhaus ist aktuell nicht bewohnbar.

Durch das Feuer kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung. Die Warn-App NINA meldete eine Rauchwolke im Gebiet Obergräfenhain. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Die K8260 musste zwischen Ende der Straße und Obergräfenhain aufgrund des Feuerwehreinsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei bat ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Erstmeldung: 5. November, 21.50 Uhr; zuletzt aktualisiert: 6. November, 14 Uhr.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas

