Großeinsatz im Kreis Ludwigsburg: SEK umstellt Gebäude

Kleiningersheim - In Kleiningersheim (Kreis Ludwigsburg) läuft derzeit ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst: Nach einem Brand mit einer anschließenden Verpuffung in einem Wohnhaus hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) das Gebäude umstellt.

Der Dachstuhl eines Wohnhauses brannte aus. © Karsten Schmalz/KS-Images/dpa

Wie die Polizei Ludwigsburg in einer Mitteilung bekannt gab, brach das Feuer am Mittwoch gegen 12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in dem Wohnhaus in der Hauptstraße aus. Im Zuge des Brandes kam es zu einer Verpuffung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person verletzt.

"Es gibt Hinweise darauf, dass sich eine Person noch im Gebäude befindet, die mit dem Brandgeschehen in Verbindung zu bringen sein könnte", so die Polizei.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist am Einsatzort eingetroffen. Die Spezialkräfte versuchen derzeit, Kontakt zu der Person aufzunehmen, die sich mutmaßlich noch im Haus befindet.

Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, haben die Behörden einen Gefahrenbereich rund um das betroffene Wohnhaus festgelegt.