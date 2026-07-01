Großeinsatz in Ettlingen: Gasflaschen bei Brand lösen Explosionsgefahr aus

Ettlingen - Ein Brand in einem Ettlinger Gewerbegebiet hat am Dienstagnachmittag einen großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Zeitweise bestand akute Explosionsgefahr. Das umliegende Areal musste weiträumig evakuiert werden.

Es rückten zahlreiche Feuerwehrkräfte an und sicherten die Gefahrenstelle ab. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Dachstuhlbrand im Ettlinger Albtal alarmiert. Das betroffene Gebäude, das eigentlich für den Abbruch vorgesehen war, stand in Flammen.

Da die Feuerwehr auf vier Gasflaschen stieß, kam es zur Evakuierung der Bewohner sowie der Beschäftigten aus dem umliegenden Industrie- und Gewerbegebiet. Für die Betroffenen wurde ein örtliches Hotel als Notunterkunft organisiert, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Explosionsgefahr schwierig. "Nachdem eine besonders gefährliche Flasche während der Löscharbeiten ihre Position veränderte, mussten wir zum Schutz der umliegenden Personen schnell reagieren", erklärte der Ettlinger Feuerwehrkommandant Luca Arsic.

Die Einsatzkräfte richteten einen Sicherheitsradius von 200 Metern ein. Auch die angrenzende Landstraße und die Albtalstrecke der AVG wurde gesperrt.