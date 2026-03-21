Großeinsatz im Ostalbkreis: Hausbrand fordert 500.000 Euro Schaden
Lorch - Ein schwerer Gebäudebrand in Lorch (Ostalbkreis) hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Während eine Person leicht verletzt wurde, ist der Sachschaden immens.
Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Gebäude in der Haldenbergstraße gerufen. Eine Person erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.
Die örtliche Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, um die Flammen zu bekämpfen. Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 36 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.
Während der laufenden Löscharbeiten musste die Haldenbergstraße abgesichert werden. Zur Ursache des Feuers gibt es bislang noch keine gesicherten Informationen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer ersten vorläufigen Schätzung entstand an dem Gebäude ein Sachschaden in Höhe von circa 500.000 Euro.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa