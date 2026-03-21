Großeinsatz im Ostalbkreis: Hausbrand fordert 500.000 Euro Schaden

Lorch - Ein schwerer Gebäudebrand in Lorch (Ostalbkreis) hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Während eine Person leicht verletzt wurde, ist der Sachschaden immens.

Die örtliche Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Gebäude in der Haldenbergstraße gerufen. Eine Person erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.

Die örtliche Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, um die Flammen zu bekämpfen. Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 36 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.

Während der laufenden Löscharbeiten musste die Haldenbergstraße abgesichert werden. Zur Ursache des Feuers gibt es bislang noch keine gesicherten Informationen.