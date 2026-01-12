Großeinsatz in Hohen Neuendorf: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand bei Minusgraden

Hohen Neuendorf - Ein Brand hat am Sonntagmittag ein Einfamilienhaus im Ortsteil Borgsdorf schwer beschädigt.

Die Einsatzkräfte löschten den Vollbrand. © P.Neumann/7aktuell

Nach Angaben der Polizei Brandenburg geriet um 13.10 Uhr zunächst der Dachstuhl eines Nebengebäudes in der Straße Venedig in Borgsdorf in Brand.

Das Feuer griff schnell auf einen Balkon des Hauses über und setzte schließlich den Dachstuhl in Brand.

Durch die Schäden ist das Haus derzeit unbewohnbar. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.