Großeinsatz in Hohen Neuendorf: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand bei Minusgraden
Hohen Neuendorf - Ein Brand hat am Sonntagmittag ein Einfamilienhaus im Ortsteil Borgsdorf schwer beschädigt.
Nach Angaben der Polizei Brandenburg geriet um 13.10 Uhr zunächst der Dachstuhl eines Nebengebäudes in der Straße Venedig in Borgsdorf in Brand.
Das Feuer griff schnell auf einen Balkon des Hauses über und setzte schließlich den Dachstuhl in Brand.
Durch die Schäden ist das Haus derzeit unbewohnbar. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.
Kriminaltechniker wurden eingeschaltet, um die genaue Ursache des Feuers zu ermitteln. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: P.Neumann/7aktuell