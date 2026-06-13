Schock im Supermarkt: Behälter für Batterien fängt Feuer
Von Franziska Groll
Obertraubling - Alte Akkus haben in einem Entsorgungsbehälter in Obertraubling (Landkreis Regensburg) gebrannt.
Den Angaben nach hatte ein Supermarktmitarbeiter am Freitagnachmittag bemerkt, dass Rauch aus dem Container für entsorgte Batterien und Akkus aufstieg, wie die Polizei mitteilte.
Der Mitarbeiter habe den Behälter nach draußen gebracht, bevor sich der Brand ausweitete.
Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde alarmiert, da es sich um brennendes Gefahrgut handelte, wie weiter mitgeteilt wurde. Der Brand sei gelöscht worden, der Schaden belaufe sich auf mehrere hundert Euro.
Batterien und Akkus können sich selbst entzünden, wenn sie unsachgemäß gelagert werden und sich dabei kurzschließen. Kommen zum Beispiel die Pole geladener Batterien miteinander in Kontakt, kann schnell viel Strom fließen und zu einer Überhitzung führen.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa