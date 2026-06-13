Schock im Supermarkt: Behälter für Batterien fängt Feuer

Obertraubling - Alte Akkus haben in einem Entsorgungsbehälter in Obertraubling (Landkreis Regensburg) gebrannt.

Alte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, weil es zu Bränden kommen kann. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Den Angaben nach hatte ein Supermarktmitarbeiter am Freitagnachmittag bemerkt, dass Rauch aus dem Container für entsorgte Batterien und Akkus aufstieg, wie die Polizei mitteilte.

Der Mitarbeiter habe den Behälter nach draußen gebracht, bevor sich der Brand ausweitete.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde alarmiert, da es sich um brennendes Gefahrgut handelte, wie weiter mitgeteilt wurde. Der Brand sei gelöscht worden, der Schaden belaufe sich auf mehrere hundert Euro.