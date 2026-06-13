Feuer absichtlich gelegt? Hoher Schaden nach Mülltonnenbrand in der Börde
Oschersleben - Feuerwehreinsatz in Oschersleben (Landkreis Börde): Am späten Freitagabend sind mehrere Mülltonnen abgebrannt. War es Brandstiftung?
Gegen etwa 23.10 Uhr wurden die Beamten der Polizei Börde durch die Rettungsleitstelle über ein mögliches Feuer in der Arndstraße informiert.
Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zehn brennende Müllcontainer feststellen. Durch Kameraden der Feuerwehr wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht.
Durch die starke Hitzeeinwirkung wurde nach Angaben eines Polizeisprechers auch die Fassade eines nebenstehenden Wohnhauses beschädigt.
Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro, hieß es weiter.
Wie es genau zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Aufgrund der Gesamtumstände wird derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa