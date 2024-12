06.12.2024 09:10 Großeinsatz in Mittelsachsen: Altes Bauernhaus steht in Flammen

In Döbeln brannte am gestrigen Abend ein altes Bauernhaus. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Von Sarah Fuchs

Döbeln - Feuerwehreinsatz am gestrigen Donnerstagabend in Döbeln (Mittelsachsen)! Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Mehrere Stromleitungen mussten für die Löscharbeiten abgezwackt werden. © EHL Media Wie der Gemeindefeuerwehrchef Steffen Janasek mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr in die Straße Zum Park alarmiert. Bereits bei der Anfahrt seien große dunkle Rauchwolken zu sehen gewesen, die aus einem alten Bauernhaus drangen. Die Feuerwehr erhöhte deshalb die Einsatzkräfte auf das Niveau eines Großbrandes. Somit waren letztendlich 31 Kameraden im Einsatz. Das brennende Gebäude war zur Hälfte Wohnraum und zur anderen Hälfte Garage. Doch zum Glück war das Haus unbewohnt, sodass keine Bewohner evakuiert werden mussten und es auch keine Verletzten gab, teilte Janasek mit. Feuerwehreinsätze Alarm in Liederbach: Evakuierung von Mehrfamilienhaus Ersten Informationen zufolge konnten untergestellte Autos noch vor den Flammen gerettet werden. Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden Die Einsatzkräfte mussten das stark zugewachsene Haus erst von dem Grün befreien. © EHL Media Das Löschen gestaltete sich laut Janasek jedoch schwierig, da einerseits das Wohnhaus stark zugewachsen war und andererseits die Drehleiter aufgrund von mehreren Stromleitungen nicht richtig in Stellung gebracht werden konnte. Das Haus musste daher erst mithilfe einer Kettensäge von dem Grün befreit werden. Nach Abschalten des Stroms konnten auch die Freileitungen durch die Stadtwerke abgezwackt werden. Wobei aufgrund dessen offenbar weite Teile vom Döbelner Ortsteil Ziegra zumindest zeitweise ohne Stromzufuhr waren. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die frühen Morgenstunden an. Feuerwehreinsätze Brennende Scheune stürzt ein: Feuerwehr stundenlang im Einsatz Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Im Laufe des heutigen Tages kommen dafür die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei zum Einsatz.

