Großeinsatz in Mittelsachsen: Feuer in Milchviehanlage ausgebrochen

Kriebstein - Am frühen Mittwochmorgen mussten rund 60 Einsatzkräfte zu einem Großbrand in Kriebstein ( Mittelsachsen ) ausrücken.

Mithilfe eines Traktors wurde das Löschwasser zum Brandort transportiert. © EHL Media

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Brand gegen 6 Uhr gemeldet. Aus bisher noch ungeklärten Gründen geriet in einer Lagerhalle des Agrarbetriebes ein abgestellter Futtermischwagen in Brand.

Die Flammen breiteten sich schnell in der gesamten Halle aus.

Neben der Gemeindefeuerwehr Kriebstein rückten auch die Feuerwehren aus Börichen und Waldheim aus. Rund 60 Einsatzkräfte löschten das Feuer unter anderem mit Schaummittel.

Da sich der Betrieb außerhalb des Ortes befindet und dort keine ausreichenden Hydranten in der unmittelbaren Nähe vorhanden sind, gestaltete sich die Wasserversorgung zwischenzeitlich schwierig.

Die Kameraden richteten daher einen Pendelverkehr ein, um das Löschwasser mit der Unterstützung durch einen Traktor mit Wasserfass aus dem Ortsbereich von Grünlichtenberg zur Einsatzstelle zu transportieren.