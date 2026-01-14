Großeinsatz in Mittelsachsen: Feuer in Milchviehanlage ausgebrochen
Kriebstein - Am frühen Mittwochmorgen mussten rund 60 Einsatzkräfte zu einem Großbrand in Kriebstein (Mittelsachsen) ausrücken.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Brand gegen 6 Uhr gemeldet. Aus bisher noch ungeklärten Gründen geriet in einer Lagerhalle des Agrarbetriebes ein abgestellter Futtermischwagen in Brand.
Die Flammen breiteten sich schnell in der gesamten Halle aus.
Neben der Gemeindefeuerwehr Kriebstein rückten auch die Feuerwehren aus Börichen und Waldheim aus. Rund 60 Einsatzkräfte löschten das Feuer unter anderem mit Schaummittel.
Da sich der Betrieb außerhalb des Ortes befindet und dort keine ausreichenden Hydranten in der unmittelbaren Nähe vorhanden sind, gestaltete sich die Wasserversorgung zwischenzeitlich schwierig.
Die Kameraden richteten daher einen Pendelverkehr ein, um das Löschwasser mit der Unterstützung durch einen Traktor mit Wasserfass aus dem Ortsbereich von Grünlichtenberg zur Einsatzstelle zu transportieren.
Tiere blieben unverletzt
Ein Feuerwehrmann verletzte sich offenbar bei dem Einsatz, als er beim Abspringen von einem Einsatzfahrzeug umknickte. Durch das Feuer wurde laut Polizeiinformationen jedoch niemand verletzt. Zudem sei das Feuer mittlerweile gelöscht.
Auch die Tiere blieben unverletzt.
Informationen zum entstandenen Sachschaden und zur Brandursache liegen derzeit noch keine vor.
"Im Laufe des Tages wird ein Brandursachenermittler den Brandort untersuchen", teilte die Polizei mit.
