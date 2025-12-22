Großeinsatz in Niederbayern: Stall mit knapp 800 Schafen geht in Flammen auf
Von Ulf Vogler
Falkenberg - In Niederbayern ist ein Stall mit fast 800 Schafen in Flammen aufgegangen.
Fast alle Tiere in dem Stall hätten durch den Einsatz der Rettungskräfte und zahlreicher weiterer Helfer gerettet werden können, teilte die Polizei mit. Etwa ein Drittel des Stalls sei niedergebrannt.
Nach Angaben der Polizei erlitten fünf Personen bei dem Feuer am Montagnachmittag in Falkenberg (Landkreis Rottal-Inn) leichte Rauchvergiftungen.
Der Sachschaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.
Nach ersten Ermittlungen hatte vermutlich ein technischer Defekt zu dem Brand geführt. Insgesamt 17 Feuerwehren waren im Einsatz.
Titelfoto: Feuerwehr Eggenfelden