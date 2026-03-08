Großeinsatz in Wohnheim: Pflegebedürftige Bewohner fliehen vor den Flammen

Nossen (Sachsen) - Am Sonntagnachmittag brannte im Landkreis Meißen eine Einrichtung für betreutes Wohnen.

Mehrere Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort und kümmerten sich unterstützend um die pflegebedürftigen Bewohner. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilt, brach gegen 13.55 Uhr ein Feuer in einem Gebäude auf der Döbelner Straße aus.

Laut dem Sprecher geriet die Küche im ersten Stock der Einrichtung in Brand.

Bewohner und Mitarbeiter konnten das Haus rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Nossen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Mehrere Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort und kümmerten sich unterstützend um die pflegebedürftigen Bewohner.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.