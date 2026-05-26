Vogel verfängt sich im Draht an Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet das Tier
Heilbad Heiligenstadt - Die Feuerwehr Heiligenstadt hat am Pfingstmontag einen Mauersegler aus einer misslichen Lage befreit.
Wie die Einsatzkräfte am Dienstag mitteilten, hatte sich der Vogel mit einem Bein in einem dünnen Draht unter der Dachrinne eines Mehrfamilienhauses in der Holbeinstraße verfangen und konnte sich selbst nicht mehr befreien.
Anwohner hatten in der Folge die panischen und lauten Rufe des Tieres gehört und die Feuerwehr informiert.
Die Kameraden waren anschließend mit einem Fahrzeug samt Drehleiter ausgerückt. Vom Korb der Drehleiter aus gelang es einem Feuerwehrmann, den Mauersegler mithilfe eines Seitenschneiders zu befreien.
Der Vogel nahm sich nach seiner Befreiung noch eine kurze Verschnaufpause und flog im Anschluss davon. Die Feuerwehr konnte daraufhin ihren Einsatz für erfolgreich beendet erklären.
Titelfoto: Niklas-Finn Beck