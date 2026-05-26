Dachstuhl in Flammen: Gebäude nach Brand einsturzgefährdet

Burg - In Burg ( Jerichower Land ) ist am Montagabend in einem leer stehenden Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Das Gebäude ist derzeit stark einsturzgefährdet. © Polizeirevier Jerichower Land

Gegen 18.44 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Jerichower Land durch die Leitstelle über den Brand in der Brüderstraße informiert.

Vor Ort teilte ein 56-jähriger Zeuge den Einsatzkräften mit, dass der Dachstuhl des Hauses Feuer gefangen habe.

Die Feuerwehr Burg traf kurze Zeit später am Brandort ein und konnte die Flammen zügig löschen, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Derzeit ist nicht klar, wie das Feuer in dem leerstehenden Gebäude ausbrechen konnte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Das Objekt wurde durch die Feuerwehr als stark einsturzgefährdet eingestuft, hieß es weiter.