Großeinsatz mitten in der Nacht: Flammen in ehemaliger Schweinemastanlage

Brandis - Nächtlicher Großeinsatz der Feuerwehr im Landkreis Leipzig : Eine Lagerhalle auf dem Gelände einer früheren Schweinemastanlage ist am späten Donnerstagabend in Flammen aufgegangen.

Mithilfe von Drehleitern löschten die Kameraden der Feuerwehr den Brand. © EHL Media

Zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung eilten gegen 23.15 Uhr nach Brandis in die Straße Neubauernsiedlung, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf Anfrage von TAG24.

Zuvor hatten Zeugen Rauch aus dem Dach der Halle wahrgenommen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.

Diese konnten das Feuer, dessen genaue Ursache noch unklar ist, schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten nach TAG24-Informationen bis weit in die Nacht hinein an.

Demnach sollen die Flammen in der Zwischendecke ausgebrochen sein und sich schnell ausgebreitet haben. Die Brandbekämpfung erfolgte sowohl von außen über Drehleitern als auch von innen unter Atemschutz.