Großeinsatz! Stall in Flammen, Kälber und Katzenbabies sterben

Ellerdorf - Am frühen Mittwochmorgen ist ein Stall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ellerdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) abgebrannt. 20 Kälber starben bei dem Feuer.

15 Tiere konnten aus den Flammen gerettet werden. Zwei Kälber und zwei Katzenbabies kamen bei dem Feuer ums Leben. © Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Durch das schnelle und beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters, der auch in der freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, konnten 15 Tiere aus dem Stall in Sicherheit gebracht werden, so ein Sprecher der Feuerwehr.



Zunächst war davon ausgegangen worden, dass rund 20 Kälber in dem Feuer verendet waren. Am Nachmittag korrigierte ein Sprecher diese Zahl allerdings. So kamen "nur" zwei Kälber und zwei Katzenbabies um.

Der direkt an ein Wohngebäude grenzende Stall, sowie das Haus brannten nieder.

Ein Übergreifen der Flammen auf einen großen Stall konnte verhindert werden.