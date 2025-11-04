Feuer-Drama in der Oberlausitz: Schwer verletzte Bewohner aus brennendem Haus gerettet
Großhennersdorf - Flammenhölle in der Oberlausitz! Am frühen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot nach Großhennersdorf ausrücken.
Anwohner meldeten gegen 6 Uhr einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Unteren Dorfstraße. Das teilte Stefan Heiduck von der Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Anfrage mit.
Die Einsatzkräfte sahen bereits bei der Anfahrt, wie Flammen aus dem ersten Obergeschoss sowie aus dem Dachstuhl des Gebäudes schlugen.
Dichter Rauch hing laut TAG24-Informationen über dem Ortsteil der Sterne-Stadt Herrnhut.
Fotos vom Ort des Geschehens zeigen, wie die Kameraden der Feuerwehr versuchten, den Brand in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig galt es, zwei Bewohner aus den Flammen zu retten.
Hubschrauber fliegen verletzte Großhennersdorfer in Spezialkliniken
Lebend, aber schwer verletzt, konnten eine 86 Jahre alte Frau und ein 64 Jahre alter Mann evakuiert werden. Beide seien von Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen worden.
"Gegen 9.15 Uhr waren die Arbeiten der Feuerwehr beendet", teilte Stefan Heiduck mit.
Zur Brandursache sowie zur Schadenhöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kripo ermittelt.
Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier