23.03.2025 10:23 Feuerwehreinsatz im Harz: Gartenlaube brennt lichterloh

Am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in Halberstadt ausrücken. Eine Gartenlaube war in Vollbrand geraten.

Von Sophie Marie Kemnitz

Halberstadt - Im Landkreis Harz ist am Samstagabend eine Gartenlaube in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. © Polizeirevier Harz Nach Angaben der Integrierten Leitstelle des Landkreises Harz hatte eine Finnhütte im Ziegeleiweg in Halberstadt Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Laube bereits vollständig in Flammen, hieß es vom Polizeirevier Harz. Trotz der sofortigen Löscharbeiten der Feuerwehr wurde die Hütte komplett zerstört. Feuerwehreinsätze Dachstuhl lichterloh in Flammen: Helfer bei Haustier-Rettung verletzt Gegen 22.50 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Finnhütte wurde vollständig zerstört. © Polizeirevier Harz Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Zur Ermittlung der Ursache wurde der Brandort von der Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Titelfoto: Polizeirevier Harz