Wohnung im fünften Stock brennt: Feuerwehr erhält auf dem Weg beunruhigende Nachricht

Haldensleben - Am Samstagabend kam es im Landkreis Börde zu einem verheerenden Brand in einem Wohnblock. Die Feuerwehr musste einen Bewohner retten.

In der Nacht brannte eine Wohnung in einem Wohnblock in der Börde. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Haldensleben

Gegen 19.45 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand im fünften Stock eines Wohnblocks in der Straße Am Nonnenspring in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) alarmiert.

Auf dem Weg zum Brandort erhielten sie eine besorgniserregende Botschaft: "Jetzt hieß es, Rauch und Feuer sind am Fenster zu erkennen und es sind drei Kinder vermisst", schreibt die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben auf Facebook.

Die Einsatzkräfte gingen vor Ort dann neben den Löscharbeiten direkt zum Retten der Bewohner über. Glücklicherweise konnten sie vor Ort feststellen, dass sich die Nachricht über vermisste Personen nicht bestätigte und bereits alle Betroffenen das Haus selbstständig verlassen hatten.

Ein Anwohner aus einem darüberliegenden Stockwerk wurde mittels einer Drehleiter gerettet. Insgesamt wurde aber niemand verletzt.