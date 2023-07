26.07.2023 21:08 Lodernde Flammen im Treppenhaus: Mann will sich retten und hängt am Fenster

Feuerwehreinsatz im Plattenbaugebiet in Halle-Silberhöhe: In einem Mehrfamilienhaus brannte es am Mittwochabend.

Von Juliane Bonkowski

Halle (Saale) - Feuerwehreinsatz im Plattenbaugebiet in Halle-Silberhöhe: In einem Mehrfamilienhaus brannte es am Mittwochabend – ein Mann musste nach der Flucht aus einem Fenster gerettet werden. Die Feuerwehr musste anrücken, nachdem ein Kinderwagen in einem Treppenhaus in Flammen aufgegangen war. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer in der Roßlauer Straße gegen 18.15 Uhr gemeldet worden. Dort hatte offenbar ein im Treppenhaus abgestellter Kinderwagen in Flammen gestanden. Schnell habe sich so viel Rauch entwickelt, dass dieser sogar in die Wohnungen zog und Rauchwarnmelder ausgelöst worden seien. Außerdem sollen auch Sträucher hinter dem Gebäude gebrannt haben. Glücklicherweise habe die Feuerwehr zügig löschen können. Feuerwehreinsätze Alarm nach Chemieunfall: Mitarbeiter müssen Betrieb verlassen Ein Mann, der sich vermutlich durch das Fenster vor dem Rauch retten wollte und außen am Rahmen hing, musste von den Kameraden gerettet und ärztlich behandelt werden. Welche Art der Verletzungen er erlitt, ist unklar. Jedoch seien mehrere Personen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht worden. "Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, es besteht der Verdacht der Brandstiftung", hieß es abschließend. Weitere Details lagen am Mittwochabend noch nicht vor.

Titelfoto: David Inderlied/dpa