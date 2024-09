09.09.2024 13:38 Handbremse nicht angezogen: Feuerwehr rettet Rentner-Paar aus Opel im Main

In Karlstein am Main musste die Feuerwehr am Abend des gestrigen Sonntags ein Seniorenpaar aus seinem Opel retten, der zuvor in den Main gekippt war.

Von Marc Thomé

Karlstein am Main - Im unterfränkischen Karlstein am Main hatte ein Senioren-Paar am Abend des gestrigen Sonntags großes Glück, dass seine Fahrt in den Main noch einigermaßen glimpflich endete. Der Senior hatte wohl wegen des Regens das Ende der Straße nicht erkennen können und war über die Kaimauer in den Main gekippt. © Ralf Hettler So waren der 88-jährige Mann und seine 84 Jahre alte Frau in ihrem Opel am Karlsteiner Mainufer unterwegs. Dort saßen die beiden im Wagen, als dieser plötzlich losfuhr und über die Kaimauer in den Main kippte. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war wohl die Handbremse des Opels nicht richtig angezogen. Nur noch die beiden Hinterreifen sorgten dafür, dass das Auto nicht vollends im Fluss versank. So fand dann auch die Karlsteiner Feuerwehr den Wagen vor, als sie gegen 22.30 Uhr an der Anlegestelle eintraf. Feuerwehreinsätze Kerze vergessen? Heftiger Brand in Oberursel macht Mehrfamilienhaus unbewohnbar! Laut einem Sprecher hatten die Einsatzkräfte das Senioren-Paar noch im Auto vorgefunden; beide auf ihren Sitzen im Wasser, aber unverletzt. Zunächst sei dann der Opel mit Schlingen vor dem weiteren Abrutschen gesichert worden. Zwei Feuerwehrleute stiegen zugleich ins Wasser und holten den Mann und die Frau an Land, wo sie dann betreut werden konnten. Rentner-Ehepaar kam mit dem Schrecken davon Anschließend leuchtete die Feuerwehr laut dem Sprecher die Einsatzstelle weiter aus und sicherte diese auch von der Wasserseite durch ein Feuerwehrboot ab. Der mobile Kran des Abschleppdienstes konnte den Opel schließlich mithilfe der Feuerwehr bergen und abtransportieren. Das Rentner-Ehepaar war zwar nass, aber mit dem Schrecken davon gekommen. Erstmeldung vom 9. September um 10.08 Uhr; Update um 13.38 Uhr.

