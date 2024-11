20.11.2024 08:27 Hangrutsch kommt Haus gefährlich nahe: Anwohner evakuiert!

Nach Starkregen in Nordrhein-Westfalen musste am späten Dienstagabend die Feuerwehr zu einem Hangrutsch in Remscheid ausrücken.

Von Patrick Richter

Remscheid - Heftige Regenfälle haben im Laufe des Dienstags in Nordrhein-Westfalen mancherorts für Probleme gesorgt. Besonders dramatisch war die Lage an einem Mehrfamilienhaus in Remscheid. Vom befestigten Bereich vor diesem Haus in Remscheid war nach den schweren Regenfällen nicht mehr viel übrig. Die Bewohner mussten vorsorglich evakuiert werden. © Tim Oelbermann Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gab, hatte es in dem Ort gegenüber der Bushaltestelle Heidhof einen Hangrutsch an einer Baustelle gegeben. Teile der vier Meter hohen Baugrube waren dadurch abgesackt. Das daneben befindliche Mehrfamilienhaus war nur noch etwa einen Meter von der Abbruchkante entfernt. Die Anwohner mussten daraufhin noch in der Nacht das Haus vorsorglich verlassen und wurden bei Bekannten und in einem Hotel untergebracht. Feuerwehreinsätze Vierjähriger entdeckt brandgefährliches "Spielzeug": Wenig später herrscht Alarm Im Anschluss daran sicherte die Feuerwehr die betroffene Stelle ab, damit nicht noch mehr Erdreich absackt und bis auf den darunter verlaufenden Gehweg fällt. Die Tragfähigkeit des Gebäudes war trotz der Maßnahmen aber nicht mehr gewährleistet, sodass der gesamte Bereich bis auf Weiteres von niemanden betreten werden darf. Im Laufe des Mittwochs will die Stadt einen Statiker zum Ort des Geschehens schicken, um Messungen durchzuführen. Erst dann kann darüber entschieden werden, wie das Haus und der Hang dauerhaft gesichert werden können.

Titelfoto: Tim Oelbermann