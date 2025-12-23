Haus brennt schon unterm Dach: Frau weckt schlafende Bewohner

Gerhardshofen - Eine Frau hat in den frühen Morgenstunden einen Hausbrand im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim bemerkt und die Bewohner alarmiert.

Die Feuerwehr war über Stunden mit der Löschung des Hauses beschäftigt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Die Frau war gegen 4 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als sie das Feuer im Vorbeifahren in einem Haus "In den Erlen" bemerkte.

Sie hielt sofort an und klingelte an der Haustür, bis die Bewohner wach wurden und so das Haus unverletzt verlassen konnten.

Die Polizei stellte offene Flammen im Dachstuhl sowie einen Schwelbrand im restlichen Haus fest.

Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf rund 150.000 Euro.