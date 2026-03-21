Haus in Flammen: 76 Menschen müssen gerettet werden

Landshut - Am Samstag gegen 2.41 Uhr brach in einem Landshuter Haus ein Feuer aus. Insgesamt 76 Menschen mussten von der Feuerwehr geweckt und ins Freie gerettet werden.

76 Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Feuer war aus bislang ungeklärten Gründen in einem Reihenhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Die Bewohner hatten den Brand bemerkt und sich selbst gerettet. Wegen des Rauchs und der Brandausbreitung evakuierten die Einsatzkräfte Teile der angrenzenden Wohnanlage.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, zwei Menschen wurden vorsorglich untersucht.