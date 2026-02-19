Tierischer Notruf: Schäferhündin Pia sitzt in luftiger Höhe an Felswand fest

Goslar - Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag bei einem Stausee nahe Goslar ( Niedersachsen ) einen Hund von einer Felswand retten.

Die Hündin saß auf einem Felsvorsprung fest. © Feuerwehr Goslar

So hatten sich die Besitzer der dreijährigen Schäferhündin Pia ihren Ausflug wahrscheinlich nicht vorgestellt. Die Fellnase war nach Angaben der Feuerwehr Goslar eine Felswand hochgeklettert.

Bei der Kletteraktion rutschte das Tier ab und schaffte es nicht mehr, sich von dem etwa acht bis zehn Meter hohen Vorsprung selbstständig zu befreien.

Die Besitzer verständigten daraufhin den Notruf. Vor Ort machten sich mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bergwacht mit Kletterausrüstung an Pias Rettung.

Um die Hündin problemlos von dem Felsvorsprung zu befreien, wurde ihr ebenfalls eine Kletterausrüstung angelegt.