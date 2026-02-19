Hotel wegen Feuer evakuiert - Polizei vermutet Brandstiftung

Troisdorf - Nach einem Brand in einem Restaurant in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Das "Holiday Inn Express Cologne" musste in der Nacht zu Donnerstag evakuiert werden. © Marius Fuhrmann

Durch das Feuer in dem Restaurant war das darüber liegende "Holiday Inn Express Cologne"-Hotel in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.20 Uhr evakuiert worden.

"Nachdem die Feuerwehr die Gefahr für die Gäste ausschließen konnte, kehrten sie [die Hotelgäste, Anm. d. Red.] in ihre Zimmer zurück", so die Polizei.

Bei der Spurensuche habe man Hinweise auf einen Einbruch in das Restaurant gefunden. Ob der Einbruch und die Brandstiftung zusammenhängen, werde noch ermittelt.