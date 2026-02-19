Hotel wegen Feuer evakuiert - Polizei vermutet Brandstiftung
Von Oliver Auster
Troisdorf - Nach einem Brand in einem Restaurant in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.
Durch das Feuer in dem Restaurant war das darüber liegende "Holiday Inn Express Cologne"-Hotel in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.20 Uhr evakuiert worden.
"Nachdem die Feuerwehr die Gefahr für die Gäste ausschließen konnte, kehrten sie [die Hotelgäste, Anm. d. Red.] in ihre Zimmer zurück", so die Polizei.
Bei der Spurensuche habe man Hinweise auf einen Einbruch in das Restaurant gefunden. Ob der Einbruch und die Brandstiftung zusammenhängen, werde noch ermittelt.
"Zudem kam es vermutlich zu einer Verpuffung, die die Eingangstür mehrere Meter weit auf den angrenzenden Parkplatz schleuderte", teilte die Polizei mit: "Dabei wurden mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag."
