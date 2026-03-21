Haus nahe Hamburg in Brand: Feuerwehr kämpft gegen meterhohe Flammen!

Seester - Meterhohe Flammen schlugen in den Himmel: Am Samstagmittag ist das Dach eines Hauses in Seester ( Schleswig-Holstein ) in der Nähe von Hamburg in Brand geraten! Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Am Samstagmittag ist das Dach eines Hauses in Seester in Brand geraten. © Florian Sprenger

Aktuell seien die Einsatzkräfte noch vor Ort, so eine Sprecherin der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. "Ich gehe davon aus, dass das noch bis in den Abend dauern wird", so die Sprecherin weiter.

Weitere Hintergründe oder Informationen zu möglichen Verletzten lagen bislang nicht vor. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen vier Menschen das Gebäude rechtzeitig verlassen haben können. Zuvor seien gegen 11.40 Uhr die ersten Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen.