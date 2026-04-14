Leer stehende Schule steht in Flammen: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Alsleben - In Alsleben ( Salzlandkreis ) ist am Dienstagmorgen eine alte Schule durch ein Feuer zerstört worden. War es Brandstiftung?

Bei dem Brand wurde der Dachstuhl beschädigt. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Plötzkau

Eine Zeugin hatte Rauch in dem leer stehenden Gebäude in der Schaper Allee festgestellt und umgehend die Polizei alarmiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge besteht der Verdacht, dass sich in der alten Schule zwei Stellen befinden, an denen der Brand möglicherweise ausgebrochen ist, so ein Sprecher der Polizei.

Zunächst soll es im Treppenhaus gebrannt haben, bevor die Flammen in weiterer Folge auf den Dachstuhl übergriffen.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa vier Stunden löschen. Das Gebäude sei nach einer ersten Einschätzung nicht einsturzgefährdet.

Es sei jedoch ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden, hieß es weiter.

Insgesamt waren 57 Feuerwehrkameraden aus sechs Ortsfeuerwehren im Einsatz.