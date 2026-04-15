Rauchsäule kilometerweit sichtbar: 1800-Quadratmeter-Scheune brennt komplett nieder

Feuchtwangen - Am Dienstagabend fing eine Scheune im Landkreis Ansbach Feuer und brannte schnell lichterloh. Personen oder Tiere kamen dabei zum Glück nicht zu Schaden, so die Polizei .

Die Scheune brannte komplett nieder. © NEWS5 / Kevin Weddig

Gegen 18.30 Uhr meldeten Anwohner ein lichterloh brennendes Gebäude im Schnelldorfer Ortsteil Grimmschwinden. Als die erste Polizeistreife eintraf, stand die rund 1800 Quadratmeter große Scheune eines Bauernhofs bereits komplett in Flammen.

In der Lagerhalle lagerten große Mengen Heu und Stroh, außerdem standen dort zahlreiche landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde zerstört. Die massiven Rauchwolken waren kilometerweit sichtbar.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten sofort an und bekamen den Brand zügig in den Griff. Die Einsatzkräfte brauchten lange, um auch die letzten Glutnester zu löschen.

Glück im Unglück: Weder Menschen noch Tiere wurden bei dem Brand verletzt. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Klar ist aber schon jetzt: In der Scheune standen mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge, die durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurden.