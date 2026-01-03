Hausbewohner retten sich ins Freie: Rund 150.000 Euro Schaden

Nußloch - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist Ermittlern zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden.

Das Feuer war in der Küche des Einfamilienhauses ausgebrochen, breitete sich auf den kompletten Wohnraum aus. © René Priebe/René Priebe /dpa

Die drei Hausbewohner des Gebäudes in der Straße Auf der Liß konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte.

Sanitäter brachten sie vorsorglich zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.



