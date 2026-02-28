Wohnhausbrand richtet Schaden von rund 250.000 Euro an

Illingen - Ein Feuer im Enzkreis in Baden-Württemberg hat am Samstagnachmittag einen enormen Sachschaden angerichtet.

Das Gebäude ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Gegen 17 Uhr brannte es in einem Wohnhaus in Schützingen, das sich in der Illinger Straße befindet.

Zwar konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Scheunen und Häuser verhindert werden.

Das Gebäude ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt bei rund 250.000 Euro teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit.

Außerdem erlitt die 78 Jahre alte Haus-Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung und wurde deshalb vorsorglich in eine Klinik gebracht. Völlig unklar ist bislang, weshalb das Feuer ausbracht.